Матеріал канадського журналіста Марка Маккінона про невідомі раніше епізоди місій ГУР МО України ліг в основу випуску Яреми Духа для його каналу в YouTube.

Ярема переклав статтю Марка та запитав, як йому вдалось отримати настільки відверті свідчення безпосередніх учасників спеціальних та бойових місій Воєнної розвідки України.

“Я прийшов як людина, яку вони опосередковано знали з афганської місії, і насправді кожну розмову ми починали з обговорення операції у Кабулі. Я гадаю, це сприяло взаєморозумінню, бо це була місія, про яку їм подобалось говорити”, — сказав Марк Маккінон.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України