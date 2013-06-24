Державною податковою службою України розроблено новий сервіс – «Калькулятор податку на майно». Про це повідомляє Урядовий портал.

Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на веб-порталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.

Крім того, новий сервіс сприятиме підвищенню обізнаності громадян та якості сплати податку на нерухоме майно.

«Калькулятор податку на майно» розміщено на вебпорталі Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua/) у блоці «Е-СЕРВІСИ».