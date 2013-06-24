Активне залучення жінок до протимінної діяльності в Україні сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу. Україна зацікавлена у підтримці Канади щодо просування гендерно­трансформаційної протимінної діяльності. Про це зазначила перший віцепрем’єр­-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з Послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

«Гендерну рівність розглядаємо як невід’ємну частину політики України, що базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і таких важливих напрямів, як розмінування. На даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає майже 30%, що відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир і безпека». Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас цінна підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні», — зауважила Юлія Свириденко.

Допомога Канади на протимінну діяльність передбачає приблизно 28,6 мільйона доларів США з 2022 року і складається із 12 проєктів, більшість із яких було реалізовано торік. У лютому 2024­го Канада в межах означеної допомоги надала кошти ще на три проєкти.

За словами першого віцепрем’єр­-міністра, в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інте­рес держави. Уряд прагне забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів і ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у галузі протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання ПМД, зокрема для жінок, повідомляє Мінекономіки.