Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький провів днями зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Канади в Україні Наталкою Цмоць і представниками Посольства. Обговорили важливість добудови Національного музею Голодомору-геноциду, адже він — невід’ємна частина боротьби українців за збереження ідентичності. Крім того, йшлося про співпрацю України та Канади в боротьбі з російською дезінформацією та фейками на інституційному рівні.

«Українців та канадців об’єднують спільні цінності. Ми вдячні Канаді за підтримку в нашій боротьбі. Для нас важливо поглиблювати співпрацю з партнером, який розуміє нашу культуру та стратегічні цілі», — сказав Микола Точицький.

Міністр наголосив, що російська пропагандистська машина у своїй інформаційній війні проти цивілізованого світу намагається використати всі засоби, зокрема кінематограф, для спотворення реальності. У цьому контексті Микола Точицький наголосив на необхідності докласти спільних зусиль з канадськими партнерами для запобігання створенню та поширенню на міжнародних кінофестивалях продукції, яка під виглядом «більш глибокого розуміння війни» виправдовує злочини агресора, повідомляє МКІП.