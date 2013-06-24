Міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром з міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном висловив подяку урядові Канади за спрямовану підтримку від початку повномасштабної війни.

«Канада третя країна-член G7 за обсягом спрямованого фінансування — майже 5,1 мільярда доларів США. Вдячні канадському урядові за багатосторонню надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення. Канада продовжує зберігати чітку позицію щодо фінансової, військової, гуманітарної допомоги, санкцій проти країни-агресора, а також у політичному рішенні G7 щодо використання знерухомлених суверенних активів рф на користь України», — зазначив Сергій Марченко.

2022 року Україна отримала від Канади майже 1,9 мільярда доларів США. 2023-го — понад 1,75 мільярда доларів США пільгових коштів, а цього року до держбюджету було залучено ще понад 1,47 мільярда доларів США.

Канадська делегація висловила підтримку щодо спрямування Україні 50 мільярдів доларів США, які обслуговуватимуться та погашатимуться за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних російських активів, повідомляє Мінфін.