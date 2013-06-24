26 квітня Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК. Це сталося під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Цей внесок буде зроблено у співпраці з Великою Британією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що буде підтримувати Україну доти, доки буде потрібна перемога», - сказав Міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

“Памʼятаю нашу першу розмову з Міністром оборони Канади Біллом Блером. Це було після оголошення про виділення Україні канадських дронів – за що я, звичайно, подякував. Але також я показав Біллу українські альтернативи. Дрони, які ми можемо виготовити просто зараз, і які не поступаються канадським аналогам. Моя пропозиція була проста: закупити частину дронів для України в українських компаній. Це дозволить не лише швидко виготовити й передати Силам оборони необхідну техніку, але й підтримати економіку України. Білл зацікавився – і сьогодні ми маємо офіційне рішення Канади. Рішення, за яке я вдячний ще більше”, - сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, першою країною, яка виділила кошти на закупівлю української зброї для українського війська, стала Данія. Уряд країни оголосив про виділення на це 28,5 млн доларів.