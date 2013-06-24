Кандидати в усиновлювачі ще до рішення суду зможуть прийняти дитину в родину. Відповідне рішення за поданням Мінсоцполітики ухвалив Уряд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оформлення “опіки до усиновлення”, коли дитина перебуває в Україні

Щоб оформити “опіку до усиновлення” над дитиною, кандидати в її усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини.

Рішення про опіку з подальшим усиновленням ухвалюється за умови, якщо кандидати мають позитивний висновок про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини та подали до суду заяву про усиновлення.

Служба у справах дітей, яка видала рішення про встановлення опіки, надсилає копію рішення до служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів.

Служба у справах дітей за місцем проживання відвідує родину, залучаючи до цього працівників центру соціальних служб або фахівця із соціальної роботи, для контролю умов виховання дитини.

У момент, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності, опіка припиняється і дитина далі живе в родині на правах доньки або сина.

Оформлення “опіки до усиновлення”, коли дитина перебуває за кордоном

Кандидати в усиновлювачі подають заяву (подружжя — спільну) до служби у справах дітей за місцем свого проживання після того, як відбулося знайомство з дитиною.

Служба у справах дітей вирішує питання про призначення опіки і повернення дитини в Україну в родину кандидатів в усиновлювачі для продовження процедури усиновлення.

Строк дії рішення про “опіку до усиновлення” становить три місяці і може бути продовжений до набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Якщо кандидати упродовж трьох місяців не подали заяву до суду про усиновлення дитини, рішення про опіку скасовується, а родина знімається з обліку кандидатів в усиновлювачі.

Служба у справах дітей так само відвідує родину для контролю умов виховання дитини, влаштованої під опіку.

Удосконалення процедури усиновлення було здійснене Міністерством соціальної політики в межах операційного плану з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.