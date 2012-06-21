У Франції відкрився престижний 74-й Каннський кінофестиваль. Торік його проведення було скасовано через пандемію. Цього року зірки кіно все-таки пройшли відомою на весь світ червоною доріжкою. Але обмежувальні заходи нагадують про себе. Гості та учасники фестивалю прибули до Франції завчасно, щоб устигнути пройти обов’язковий десятиденний карантин до початку програми. Усі, хто перебуває на території проведення фестивалю, мають носити маски й проходити регулярне тестування на коронавірус. Окрім цього, зіркам і режисерам не можна цілуватися одне з одним під час зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, на Каннському кінофестивалі покажуть дві стрічки від України. У конкурсній програмі «Тиждень критики» за пальмову гілку боротиметься ігровий фільм режисера і сценариста Елі Ґраппа, створений за участі української кінокомпанії Pronto Film — «Ольга». Сюжет фільму розповідає про 15-річну гімнастку, яка живе на дві країни: Швейцарію та Україну. Дівчина має тренуватися, щоб підготуватися до участі в чемпіонаті Європи, тоді як її мати, журналістка, висвітлює події Революції Гідності 2013 —2014 років.

У програмі «Спеціальні покази» буде представлено документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» виробництва української кінокомпанії ATOMS & VOID. Цей фільм складається з 24 епізодів, змонтованих з унікальних архівних матеріалів. Зокрема кадрів розслідування й свідчень про масові вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві, що відбувались у вересні 1941 року, та про наслідки цієї трагедії.