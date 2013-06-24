За спільної ініціативи Міністерства соціальної політики та Міноборони фахівці соціальної сфери провели навчання для капеланів Сил безпеки та оборони України. Ключова мета — поділитися досвідом впровадження пілотного проєкту — соціальної послуги супроводу військовослужбовців та їхніх сімей у військових підрозділах, який нині реалізують у 35 військових частинах.

Відкриваючи навчання, міністр соціальної політики Оксана Жолнович подякувала колегам з Міністерства оборони, зокрема командуванню Медичних сил ЗСУ за співпрацю, завдяки якій команди соціальних працівників невдовзі почнуть роботу ще у п’яти шпиталях.

«Це навчання в межах унікального для України та світу проєкту — соціального супроводу для військових частин. Ми поєднуємо духовну підтримку із практичною допомогою, щоб військові знали про свої права, могли отримати необхідні соціальні послуги й почувалися не самотніми у вирішенні складних життєвих питань. І саме капелани можуть стати тими, хто розповість про доступні програми соціальної допомоги, підтримку поранених, реабілітацію та інші послуги, які часто залишаються не відомими бійцям. Разом будуємо систему підтримки, яка працює для людей, що захищають нашу країну», — зазначила Оксана Жолнович.

Корисну ініціативу підтримав командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук. Про можливості підтримки поранених, зокрема забезпечення допоміжними засобами реабілітації розповів генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко.

Фахівці соціальної сфери, юристи, експерти зокрема «Юридичної сотні» розповіли учасникам заходу про деталі реалізації проєкту соціального супроводу, пільги і трудові гарантії для захисників, повідомляє Мінсоцполітики.