Нещодавно в Антонівці Шполянського району на Черкащині відбувся День капелюха. Не дивуйтеся, таку акцію провели працівники сільської бібліотеки та Будинку культури. Як розповіла бібліотекар Наталія Бондар, до акції залучили школярів. Вони вбралися в літні капелюхи різних конфігурацій і стилів, продемонструвавши свій смак. А головне, що під час акції багато хто зрозумів: літньої пори краще мати на голові захист від палючого сонця. Акція пройшла весело, з вигадкою. Не обійшлося без рухливих ігор, конкурсів, вікторин, які організували працівники бібліотеки. А конкурс капелюхів викликав чимало позитивних емоцій у дітей, які проявили неабияку вигадку та продемонстрували свій творчий потенціал. Багато хто зумів виготовити капелюх сам — із квітів, різноманітних підручних матеріалів. Серед найоригінальніших головних уборів журі визнало капелюх миру, оздоблений штучними голубами. Від місцевого СТОВ «Насіння» юні учасники свята одержали медалі, солодощі та сувеніри. Цікаво, що після акції кількість читачів у бібліотеці значно зросла. Цьому сприяли й нові надходження художньої літератури.
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