Її гасло: «Піднімемо прапор над Кримом». Бригада «Кара-Даг» – це один зі штурмових підрозділів, які нині формує Міністерство внутрішніх справ України. Частина Гвардії Наступу, яка буде звільняти окупований півострів.

«Чекаємо на вмотивованих людей. Тих, хто бажає долучитися до звільнення рідної землі. Адже Україна готується остаточно вигнати окупантів зі своєї території», – сказав заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України Вадим Макаренков.

Основа майбутньої бригади – військові з величезним бойовим досвідом. Захисники, які з початку повномасштабного вторгнення боронили Запорізький напрямок. Відбивали наступи переважаючих сил агресора, знищували ворожу піхоту та бронетехніку противника. А ще збивали повітряні цілі: літаки, гелікоптери, безпілотники, ракети. Зокрема, «приземлили» чотири штурмовики Су-25 і два розвідувально-ударні гвинтокрили К-52, в народі «Алігатори».

Гвардія наступу – це 8 бригад: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов». Туди набирають виключно добровольців. Записуватися можна до того підрозділу, який найбільше відповідає особистим поглядам.

Бійці отримають сучасне озброєння, пройдуть навчання та бойове злагодження. І вже підготовленими допомагатимуть українським силам оборони звільняти захоплені території.

Подавати заявки можна онлайн, заповнивши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua.

Інший варіант – звернутися до одного з дев’яти Центрів надання адмінпослуг Дніпропетровщини за адресами:

Дніпро: вул. Марії Кюрі, 5 та прос. Слобожанський, 31 Д;

Кам’янське: просп. Василя Стуса, 10/12;

Кривий Ріг: пл. Молодіжна, 1 та вул. Володимира Великого, 32;

Нікополь: вул. Електрометалургів, 3;

Новомосковськ: вул. Калнишевського, 1;

Павлоград: вул. Шевченка, 132;

Синельникове: вул. Богми, 3а.