Більшість європейських країн запровадили суворий карантин, закликавши своїх громадян до мінімуму скоротити соціальну активність. Та як довго триватиме дія обмежувальних заходів, з впевненістю наразі не може сказати ніхто.
Відомо, що, наприклад, у Бельгії, де карантин оголошено до 5 квітня, його вже напевне буде продовжено. Про це заявив очільник урядової групи з боротьби з коронавірусом, провідний вірусолог Стівен Ван Гухт. Це пов’язано передусім з тим, що пік захворюваності на Covid-19 у країні, де на сьогодні нараховується близько 5 тисяч хворих, ще не настав.
«Ми маємо дочекатися відчутного скорочення кількості інфікованих», - сказав вчений. Поки що не схоже на те, що 5 квітня Бельгія повернеться до звичного ритму життя. Наразі кожні 24 години кількість інфікованих в країні зростає в середньому на 550 чоловік. «Проте якби заходи, які діють зараз, не було запроваджено, ця цифра була б набагато більшою», - запевнив Стівен Ван Гухт.
Тим часом поліція Брюсселя, яка досі обмежувалася поясненнями і застереженнями порушникам правил карантину, перейшла до жорстких заходів. Відтепер кожен, хто не виконує розпоряджень федерального уряду, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу, ризикує сплатити щонайменше 250 євро штрафу. Йдеться про людей, які збираються компаніями, організовують чи беруть участь у вечірках. Власники магазинів, які не торгують продуктами, але продовжують працювати, сплатять 750 євро. Якщо ви вдруге порушите правила карантину, вас можуть викликати до суду, який може винести покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від 8 днів до 3 місяців. Якщо людина зумисне чхнула чи кашлянула комусь в обличчя, її можуть ув’язнити на два роки. А якщо хтось зумисне чхне на продукти харчування у магазині, то може провести за це у тюрмі п’ять років.
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«Урядового кур’єра»