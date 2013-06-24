Свіже гірське повітря, мальовничі пейзажі, добрі слова добрих людей здатні творити дива. Особливо це відчувають ті, хто ще кілька днів тому перебував на вогневих позиціях на Донбасі, захищаючи нашу країну від навали російських орд.

Серед порослих хвоєю Карпатських гір, де вдалині темно-смарагдовий колір лісів змінюється засніженими вершинами, поміж швидких потоків кришталево чистої води, що дзвінким шелестом струменять з вершин, лежить невеличке селище, де по черзі відпочивають групи воїнів 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Затишна садиба має всі умови для комфортного відпочинку. Око тішить якісний інтер’єр у помірних тонах. Тут є де приготувати їжу на власний смак зі здорових місцевих продуктів (для багатьох це і задоволення, і відпочинок). Комфортні номери й природна тиша сприяють міцному сну.

Це своєрідний зелений туризм у сільській садибі. Її винаймають волонтери й запрошують наших бойових побратимів із дружинами та дітьми. Волонтери навіть закуповують мінімальний набір харчів. Тобто за проживання військові не платять. Їхній клопіт — придбання додаткових продуктів, приготування їжі на власний смак, туристські розваги.

Додатково можна обрати цілющу лазню, мангал, широку програму екскурсій. Тут і етнографічний музей, де можна відчути себе справжнім гуцулом; і можливість скупатися в термальних джерелах; і відвідання тваринницької ферми, де утримують кіз та корів. З їхнього молока неподалік виготовляють смачнющі ароматні сири, а із м’яса — автентичні ковбасні вироби. У ставку при ресторані можна наловити гірської форелі, яку приготує тутешній кухар. Скільки радощів буває в дитини, яка власноруч зловила на вудку сріблясту рибину! (Те, що форелька невдовзі з’явиться в її тарілці, дитині знати не обов’язково). Можна помилуватися водоспадом, побувати на оглядовому майданчику, насолодившись гірським краєвидом. Ці послуги відпочивальники оплачують окремо, залежно від бажань та їх кількості.

«Знімати нервове напруження після тривалої участі в бойових діях найкраще шляхом зміни обстановки. Це добре розуміють у відділенні морально-психологічного забезпечення 46 оаембр, — розповідає начальник нещодавно створеної групи контролю бойового стресу лейтенант Ярослав Дорошенко. — Тому співпраця з місцевими волонтерськими організаціями триватиме й надалі».

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»