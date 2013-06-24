В рамках державної політики «Зроблено в Україні» презентуємо новий каталог індустріальних парків, який вже доступний англійською мовою. З каталогу бізнес може отримати всю необхідну інформацію для успішного вибору місця для своїх операцій в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Каталог містить детальні описи різних індустріальних парків з інформацією щодо їхньої спеціалізації, місцезнаходження, площі, інфраструктури та доступних послуг. Такий детальний огляд допоможе бізнесу ефективно оцінити потенціал кожної локації. Окрім фізичних характеристик парків в каталозі зазначаються місцеві стимули для резидентів, зокрема, податкові пільги та інвестиційні стимули, спрямовані на підвищення привабливості розташування в цих індустріальних зонах.

«Ця ініціатива покликана відігравати ключову роль у просуванні індустріальних парків України, сприяти економічному зростанню та створенню нових можливостей як для місцевих, так і для міжнародних підприємств», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.