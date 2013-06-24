22 липня 2024 р. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко провела робочу зустріч з групою експертів Офісу Спецпредставниці Генерального Секретаря ООН щодо сексуального насильства в конфліктах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою візиту є представлення проектів, спрямованих на реалізацію Рамкової угоди про співробітництво між Урядом України та ООН щодо запобігання СНПК та Імплементаційного плану з її реалізації (Рамкова програма).

Під час зустрічі Катерина Левченко звернула увагу на прогрес в реалізації Імплементаційного плану до Рамкової програми: «Візити такого рівня експертів сприяють налагодженню комунікації поміж всіма стейкхолдерами, які залучені до реалізації Рамкової програми і більш тісній синхронізації зі структурами ООН, в тому числі і моніторингових місій, які прибувають до України під егідою ООН. Я сподіваюсь та вірю, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати ще більш ефективну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства пов’язаного з конфліктом та зробимо все можливе, щоб притягнути російських варварів до відповідальності за скоєні ними злочини».