У період з 6 по 9 травня у м. Києві відбулась місія Світового банку за участю керівництва Міністерства фінансів України та представників Банку щодо підготовки нового спільного Проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) із використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (PforR - Programme-for-Results). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заходах взяли участь Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, а також представники Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і Державної податкової служби України.

У складі місії Банку до м. Києва завітали Керівник програми Глобального управління в Європі та Центральній Азії Едріан Фоззард, Керівник з питань міського самоврядування Роланд Вайт, Старший спеціаліст з питань державного сектору Світового банку Уршка Зрінскі, а також Голова представництва Світового банку в Україні Геворг Саргісян.

Сторони обговорили особливості використання фінансового інструменту Programme-for-Results під час реалізації Проєкту, перелік заходів, які має виконати Українська Сторона, а також питання скоординованості взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування під час здійснення заходів з виконання показників задля досягнення цілей Проєкту.

«Завдяки продуктивній роботі команд Уряду України та Світового банку ми маємо гармонізований перелік пріоритетних завдань, які будуть основою нової програми і сприятимуть більш ефективному та прозорому управлінню публічними фінансами. Раціональне використання обмеженого фінансового ресурсу є особливо актуальним в умовах постійного зростання потреб для відновлення, тому зусилля буде спрямовано на повну зміну підходів до здійснення публічних інвестицій як на державному, так і місцевому рівні, відновлення середньострокового бюджетного планування, використання актуальної інформації про кількість населення під час розрахунку міжбюджетних трансфертів і підвищення ефективності податкового адміністрування», – зазначив Денис Улютін.

Зокрема, зустрічі стосувались таких сфер:

реформи адміністрування доходів бюджету;

управління фінансами місцевих бюджетів для післявоєнного відновлення;

управління публічними інвестиціями.

«Надзвичайно вдячні Світовому банку за різносторонню співпрацю, яка значною мірою допомагає підтримувати фінансову стабільність в умовах невизначеності. З перших днів повномасштабного вторгнення рф Світовий банк оперативно адаптував наявні проєкти під найбільш нагальні потреби України, а також реалізовував нові, своєчасні та найнеобхідніші ініціативи. Впровадження Проєкту SUGRE має на меті підтримку реформ, спрямованих на зміцнення управління державними інвестиціями, удосконалення фіскального управління на місцевому рівні та покращення доброчесності адміністрування доходів і якості обслуговування платників податків», – зауважила Ольга Зикова.

За результатами зустрічей Сторони узгодили показники та результати, пов’язані з виплатами, яких необхідно досягти в рамках Проєкту SUGRE, часовий графік їх досягнення з боку впроваджувальних установ, а також подальші кроки з підготовки та реалізації Проєкту.