Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з Директором регіональної Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Україні Джеймсом Хоупом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у зустрічі взяли участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін та заступник Міністра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян.

Головною темою для обговорення стало впровадження ІТ-консолідації інформаційних ресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, кроки щодо реалізації якої передбачаються в рамках Національної стратегії доходів до 2030 року.

У ході зустрічі Міністр фінансів подякував представництву USAID за спрямовану Україні комплексну підтримку від початку повномасштабного вторгнення та наголосив, що реформування податкової та митних сфер є одним із пріоритетів у впровадженні спільно визначених з міжнародними партнерами заходів.

“Заплановане реформування податкових та митних органів націлене на цифровізацію, покращення податкового та митного адміністрування, запровадження системи управління податковими ризиками, а також впровадження антикорупційних заходів. Кінцева мета - створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи у цих сферах, яка здатна забезпечити довіру громадян та бізнесу до державних інституцій”, — зазначив Сергій Марченко.

На сьогодні кожний суб’єкт системи управління державними фінансами (Державні податкова, митна, аудиторська, казначейська служби та служба фінансового моніторингу) мають власні ІТ-інфраструктури, які потребують постійного супроводження та оновлення.

Це призводить до консолідації на рівні цих інституцій функцій з реалізації державної політики та можливості безпосереднього управління (доступу) даними, які зберігаються в їх базах даних що, зокрема призводить до зниження довіри населення до інституцій системи управління державними фінансами.

Заступник Міністра фінансів Олександр Грубіян розповів, що одним з ключових кроків до відновлення довіри до інституцій системи управління державними фінансами, є ІТ-консолідація інформаційних ресурсів цих суб’єктів на рівні Міністерства фінансів із забезпеченням адміністрування таких ресурсів незалежним адміністратором.

На сьогодні у співпраці з Програмою з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) вже частково впроваджено кроки з побудови високорівневого дизайну приватної хмари системи управління державними фінансами, яка є ядром з проведення ІТ-консолідації інформаційних ресурсів.

Надалі також у співпраці з EU4PFM протягом 2024 року планується здійснити кроки щодо проведення детального аналізу існуючих апаратних потужностей суб’єктів системи управління державними фінансами, що в подальшому надасть можливість безпосередньо підійти до побудови приватної хмари системи управління державними фінансами.

Довідково

У грудні 2023 року Уряд України затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Головна мета Стратегії охоплює важливі напрями, які включають посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.