Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Нацбанк України готовий до будь-якого сценарію розвитку економічних та фінансових подій, але й надалі прогнозуватиме та розраховуватиме всі показники розвитку, посилаючись на кредити МВФ. Про це заявив голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.

За його словами, в Україні добре налагоджено роботу банківської системи, країна має у своєму розпорядженні достатньо золотовалютних резервів і все це не може не надихати на успіх економіки.

Однак, як вважає Шевченко, розповсюдження коронавірусної інфекції створило в Україні вкрай складну епідеміологічну ситуацію, яка досить негативно впливає на роботу економіки.

Проте глава Нацбанку України вкотре заявив, що про включення друкарського верстата не йдеться. Він вважає, що регулятор не може собі дозволити фінансувати державний бюджет України за рахунок грошової емісії.

Як зазначав нещодавно «Урядовий кур’єр» переважна більшість впливових вітчизняних економістів вважає, що грошова емісія є неприйнятною для нашої економіки і порівнювати цей процес з такими державами, як США та низкою європейських, не можна, тому що в них доволі розвинена економіка.

Правда, як зазначав економіст Єгор Киян, якщо держава скерує емісійні гроші на конкретні програми розвитку, а не на подолання дефіциту держбюджету, то невелику емісію (до 100––150 млрд грн.) можна впроваджувати.