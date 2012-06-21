«Під час карантину найважче літнім людям, які мають дотримуватися самоізоляції. А якщо це, наприклад, село Первомайське, де навіть магазину немає?! Та більшість населення там старше за 60 років… Звісно, що працівники територіального центру соціального обслуговування роблять все можливе, аби допомогти літнім людям, але в таких умовах їм все одно буде дуже складно, особливо в малих селах. Пропоную усім, хто має будь-який ресурс можливостей і часу долучитися до цієї справи по всій громаді!»,— написав на своїй сторінці у Фейсбук директор КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» Роман Чередниченко.
Він власним коштом купив та доставив у село Первомайське уже 50 індивідуальних антисептиків та масок. А ще 70 пачок різних круп та 20 кг муки. Такі ж набори передав ще до кількох сіл Біловодської громади.
І в лікаря вже є послідовники у такій гідній справі.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»