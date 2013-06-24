Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела чергову зустріч з керівниками іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, щодо ситуації в енергетичному секторі.

«Ми мобілізували всі доступні зусилля та ресурси. Однак у нас немає ілюзій, що росія припинить обстрілювати нашу енергетику. Очікуємо, що вони лише можуть посилитися. Ми вже бачимо, що ворог ще більше фокусується на логістичних маршрутах. Маємо вже зараз підготуватися до наступних опалювальних сезонів і стратегічно перебудувати нашу енергосистему», — зазначила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко поінформувала іноземних дипломатів про утворення Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст України, спрямованого на посилення енергетичної безпеки шляхом захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та забезпечення безперебійного постачання води й опалення.

«Пріоритетом для нас є прифронтові громади та великі густонаселені міста. Загальна орієнтовна вартість планів стійкості становить 5,4 мільярда євро разом з потребами Києва. Для України вкрай важливо, щоб частина позики ЄС обсягом 90 мільярдів євро була спрямована на підтримку впровадження планів стійкості та посилення енергетичної автономії наших громад», — наголосила очільниця українського уряду.

Юлія Свириденко зауважила, що Україна високо цінує допомогу, яку партнери вже надали через постачання енергетичного обладнання, внески до Фонду підтримки енергетики України, а також прямі пожертви та гранти.