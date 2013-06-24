Понад 2,3 мільйона українців скористалися державною програмою кешбеку на пальне, яка діяла з 20 березня по 31 травня як тимчасовий антикризовий інструмент підтримки громадян. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За її словами, програму було запроваджено як інструмент фінансової підтримки людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи.

«Національна програма дала змогу українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального», — зазначила очільниця уряду.

91% користувачів цієї програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

За час чинності програми було відкрито майже 500 тис. нових карток «Національного кешбеку», що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.

Юлія Свириденко наголосила, що накопичені кошти кешбеку можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також на благодійність чи підтримку Сил оборони України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.