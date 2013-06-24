663 тисячі українців, які долучилися до програми «Національний кешбек», бачать свій кешбек у «Дії». Усього їм нарахували 23,6 млн грн. Такі головні підсумки третього тижня бета-тестування програми.

«Частина банків-партнерів вже налаштувала передачу даних про транзакції. Це дало змогу обрахувати і відобразити в «Дії» кешбек за покупки їхніх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід купити українські товари і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для певних банків тестування систем ще тривають», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

На 23 вересня до «Національного кешбеку» долучилися майже 1,5 мільйона українців. Вони відкрили в банках 1,65 мільйона карток. Позначили в «Дії» картку для виплат 812 тисяч громадян.

За минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у торговельних мережах.

«Тепер ви можете перевірити, чи є у програмі магазини, де ви робите покупки, і чи є там товари, які плануєте придбати. Нагадую, що кешбек нараховується, якщо ви розрахувалися карткою в магазині, що долучився до програми, і придбали товар, який виробник подав у програму. Закликаю всі долучені мережі інформувати своїх гостей про те, що в магазині діє «Національний кешбек», а також позначати товари з кешбеком на полицях. Це допоможе популяризації українських товарів серед громадян», — додала Юлія Свириденко.

Загалом кешбек уже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комунальні, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно й інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації, повідомляє Мінекономіки.