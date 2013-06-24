Заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та Директор Представництва Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні Лоренц Гесснер обговорили стан впровадження спільних проектів і плани щодо подальшої співпраці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Уряд Німеччини та KfW роблять значний внесок у розвиток та відновлення енергетичного сектору, інфраструктури, малого і середнього бізнесу в Україні. Наразі обсяг портфелю складається з восьми інвестиційних проектів, що є найбільшим за весь період співпраці та сягає 265,1 млн євро”, – зазначила заступникя Міністра фінансів.

Окрім того, Ольга Зикова відзначила, що переважна частина підтримки від KfW надається у формі грантів, що надзвичайно важливо в умовах повномасштабної війни й обмеженості ресурсів. Сторони обговорили підготовку нових грантових угод на підтримку енергосистеми та муніципальної інфраструктури в рамках Ukraine Facility.

Загалом фінансова допомога від KfW спрямовується на розвиток малого та середнього бізнесу, підтримку енергетичного сектору, будівництва та енергозбереження, відновлення соціальної та критичної інфраструктури, водопостачання та водовідведення.

“Одним із яскравих прикладів підтримки малого і середнього підприємництва є Державна програма «Доступні кредити 5-7-9 %», яку підтримує KfW і яка забезпечує пільгове кредитування бізнесу, а також сприяє його розвитку навіть в умовах повномасштабної війни. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, який зараз у процесі інституційної розбудови за моделлю Німецького банку розвитку KfW”, – повідомив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Юрій Драганчук акцентував, що в умовах дефіциту електроенергії через систематичні обстріли рф критичної енергоструктури України Фонд розвитку підприємництва (ФРП) збільшує фокусування на підтримці енергонезалежності громадян та бізнесу відповідно до пріоритетів, поставлених Президентом України.

З 2022 року KfW відіграє важливу роль у підтримці стабільності енергетичного сектору України. З лютого 2022 року укладено угоди на 261,1 млн євро, з яких 174,1 млн євро надано у формі грантів.

На зустрічі сторони також обговорили результати Міжнародної конференції з питань відновлення, яка відбулась у Берліні в червні 2024 року. На конференції було підписано угоди щодо подальшої співпраці з KfW, зокрема:

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав Гарантійну угоду, що передбачає залучення НЕК “Укренерго” кредиту на суму 30,4 млн євро від KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.

Міністр фінансів України та Федеральний міністр ФРН підписали Спільну декларацію про наміри з посилення співпраці для розвитку спроможності інституційної розбудови, що координується Кредитною установою для відбудови (KfW). Спільна декларація передбачає надання Міністерству фінансів України підтримки з нагляду та координації діяльності національних інституцій з питань розвитку та посилення інституційної спроможності Міністерства фінансів України.

Окрім того, під час Конференції досягнуто домовленості щодо декількох визначних ініціатив, які утворюють цілісний пакет допомоги для розвитку сучасної та сталої інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств (МСП) в Україні. Зокрема, йдеться про інституційну розбудову ФРП (Vision: Business Development Fund 2.0) та заснування Альянсу за стійкість МСП (SME Resilience Alliance).

За результатами зустрічі сторони домовились продовжити активну роботу в рамках існуючого портфелю проектів KfW та над його розширенням, у тому числі, за рахунок структурування проектів з новими бенефіціарами.