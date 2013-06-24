Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції спільно з Міністерством юстиції, Національною поліцією України, Кіберполіцією України та Координаційним центром з надання правничої допомоги, оголошує про проведення інформаційної кампанії спрямованої на актуалізацію теми протидії насильству в цифровому середовищі. Кампанія приурочена щорічній Міжнародній акції «16 днів проти насильства». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кожного року з 25 листопада по 10 грудня громадяни з більш ніж 100 країн світу активізують свої зусилля заради однієї мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у суспільстві та нагадати людям про те, що насильству немає виправдання.

Зі стрімким розвитком інформаційних технологій та соціальних мереж, ми частіше стикаємося з випадками знущань та переслідувань в «онлайн форматі». Хоч це насильство і відбуваються віртуально, шкоди воно завдає реальної — репутаційної, психологічної та фізичної. Постраждати може будь-яка особа незалежно від віку, раси чи національності. А найбільш вразливими до цього є діти, жінки та представники ЛГБТІК+. Так, зокрема з початком повномасштабної війни ризики стикнутися з проявами кібернасильства значно зросли. Ворог використовує соціальні мережі, якими щодня користуються мільйони українців, як повноцінний інструмент війни. Загроза стати постраждалими чи зазнати впливу насильницького контенту є актуальною для кожного та кожної, хто використовує Інтернет.

Дослідження Economist Intelligence Unit показує, що 85% опитаних жінок із 45 країн світу, включно з Україною, зазнавали або були свідками насильства в інтернеті, а 38% жінок повідомили, що мали особистий досвід такого насильства. За результатами опитування дітей віком 6-17 років в Україні, кожну десяту дитину просили надіслати свої інтимні фото.

Мета кампанії – допомогти користувачам соціальних мереж, вебсайтів, месенджерів та інших вебресурсів ідентифіковувати, знати та протидіяти ознакам насильства в цифровому середовищі.

«Щорічно наприкінці осені ми проводимо цю акцію, аби привернути увагу суспільства до питання насильства та важливості спільнодії у боротьбі з його найрізноманітнішими проявами. Зокрема, в період війни зросли прояви насильства в інтернеті. Мета нашої кампанії – привернути увагу до цієї проблеми та дати інструментарій як ідентифікувати й протидіяти подібним загрозам. Важливо, аби громадяни знали як убезпечити себе і уникнути загрозливих ситуацій в інтернеті», – зазначає Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Основними проявами насильства в цифровому середовищі є кіберпереслідування, кібердомагання, домашнє насильство з використанням інтернету, шантаж, маніпуляції, образи, поширення матеріалів інтимного характеру без згоди постраждалих тощо. З метою реагування на кібернасильство (cyberviolence) сексуального характеру 14 травня 2024 року було ухвалено Директиву ЄС щодо боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством, яка передбачає криміналізацію переслідування (сталкінгу), домагань підбурювання до насильства чи ненависті в онлайн-просторі тощо. Документ зобов’язує усіх країн-членів ЄС криміналізувати кібернасильство.

«Насильство – це проблема, яка потребує спільної роботи не лише усіх гілок влади, а також уваги та конкретних дій кожного окремого громадянина та громадянки. Під час триваючої повномасштабної війни, коли ворог скоює насильство проти наших громадян, ми не маємо права залишатися осторонь. Кожен з нас може зробити свій внесок, щоб розвивати небайдуже суспільство. Потрібно пам’ятати, що за кожним випадком насильства залишається людина, її життя та безпека, які є найвищою цінністю для держави. Закликаю діяти разом проти насильства. Не толерувати його жодні прояви. Сьогодні як ніколи важливо об'єднуватись проти насильства, будь-то домашнє насильство чи насильство в інтернеті», - зазначила Урядова Уповноважена з питань гендерної політики, Катерина Левченко.

Кібернасильство може також застосовуватись при домашньому насильству. Воно може набувати різних форм: визначення геолокації, шпигунство, переслідування через безперервні дзвінки або повідомлення, публікація зневажливих зображень або повідомлень, шахрайство, крадіжка особистих даних тощо.

«Місія кіберполіції - створити безпечне онлайн-середовище для користувачів інтернету. Для цього ми не тільки протидіємо кіберзлочинцям, але й спільно з іншими державними органами інформуємо людей про фундаментальні правила безпеки в інтернеті. Дотримання наших порад допоможе людям убезпечити себе та близьких від зловмисників як у медіапросторі, так і у реальному житті», - зауважив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України генерал поліції третього рангу Юрій Виходець.

Водночас держава гарантує кожній людині в Україні безоплатні правничі послуги. Якщо людина стикнулася з кібернасильством, можна звернутися за допомогою до системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД)та отримати необхідну консультацію та підтримку.

«Система безоплатної правничої допомоги щороку долучається до акції «16 днів проти насильства». Для нас важливо, щоб люди знали, що є можливості отримати допомогу безоплатно. Наприклад, наші юристи можуть проконсультувати щодо механізмів захисту від різних форм насильства. Постраждалі від домашнього насильства та сексуального насильства пов’язаного з конфліктом мають право отримати безоплатно послуги представництва інтересів у суді», — зазначив директор Координаційного центру з надання правничої допомоги Олександр Баранов.

Протягом 16 днів ми розповідатимемо детальніше про різні види насильства в Інтернеті та рекомендації як убезпечити себе та не стати постраждалими від кіберпереслідувань. Всі матеріали можна буде знайти та поширити, перейшовши за хештегом #кібернасильство_знаємо_протидіємо #16днів_проти_насильства.

Кампанія проводиться за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерства юстиції України спільно з Національною поліцією України, Кіберполіцією України, Координаційним центром з надання правничої допомоги за сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, в межах «16 днів проти насильства».

Довідково

17 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Цього ж дня стартує міжнародна акція «16 днів проти насильства», яка щорічно проводиться з 25 листопада до 10 грудня включно.