Найбільш масового поширення в Україні набули злочини, пов’язані з онлайн шахрайствами. Проблема протидії шахрайству в Інтернеті стоїть дуже гостро, адже понад 80% звернень громадян до кіберполіції припадає саме на такий вид злочинів (у середньому до кіберполіції за рік надходить близько 40 тисяч звернень громадян, 80% з яких – щодо шахрайства). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Левова доля звернень – скарги на продаж неіснуючих товарів, злочини з використанням соціальної інженерії, афери з використанням фішингу.

У більшій частині випадків ці схеми доволі банальні: псевдопродавці в інтернеті пропонують різні товари і послуги та просять передплату, а після отримання грошей – зникають. Або ж створюють фішингові посилання, копіюючи інтерфейс популярних сайтів, – банків, служб доставки, сервісів поповнення мобільного рахунку, різних сайтів, у тому числі і державних, для отримання соціальних виплат. У цілому шахраї завжди адаптують свої схеми відповідно до запитів і потреб суспільства.

Кілька порад щоб застерегти себе та своїх рідних від шахраїв під час користування мережею Інтернет, а саме дотримуватися напрацьованого працівниками кіберполіції алгоритму дій, який мінімізує можливості шахраїв ошукати вас:

завжди будьте пильними при здійсненні покупок через Інтернет-ресурси (магазини, аукціони, дошки оголошень, соціальні мережі та ін.)

вимагайте від продавця копії паспорта чи реєстраційних документів суб’єкта господарювання;

перевіряйте наявні дані продавця (Інтернет-ресурсу, номеру телефону та банківської картки) через сервіс ,,STOP FRAUD”, який функціонує на базі ресурсу www. cyberpolice.gov.ua. (офіційний сайт Департаменту кіберполіції);

читайте відгуки про продавця, радимо не довіряти відгукам, що безпосередньо залишені на самому сайті.

У разі отримання телефонного дзвінка від шахраїв не піддавайтеся паніці та спробуйте отримати максимально більше інформації про шахраїв, обставини пригоди:

намагайтесь отримати інформацію про можливі способи переказу коштів шахраям (банківська платіжна картка, номер телефону або ін.);

за можливості, зателефонувати близькій людині (у разі вимагання коштів за вирішення різного роду питань стосовно ваших близьких, пов’язаних з діяльністю правоохоронних органів або з інших причин), перевірити її місце знаходження та ні в якому разі не перераховувати або передавати кошти зловмисникам;

у разі несанкціонованого списання коштів з карткового рахунку негайно повідомляти банківську установу та правоохоронні органи;

обмежувати дзвінки на номери телефонів, що працюють в режимі автовідповідача та поцікавитись про наявність відгуків в мережі Інтернет про такі номери.

Загальне правило – у кожному випадку вчинення стосовно Вас шахрайських дій, обов’язково звертайтесь до правоохоронних органів та передавайте всю отриману інформацію про шахраїв.