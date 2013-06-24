росія веде проти України повномасштабну війну не лише в реальному світі, а й у кіберпросторі. І ця війна не скінчиться навіть після знищення російських військ і техніки. Тому наша країна як ніколи раніше потребує фахівців із кібербезпеки та кіберзахисту, які зможуть чинити гідний опір ворогу на кіберфронті.

У межах Місяця кібербезпеки в Україні Держспецзв'язку створила спеціальний сайт cybermonth.cip.gov.ua, на якому можна знайти корисну інформацію з кібербезпеки для всіх груп користувачів інтернету, в тому числі – тих, хто планує зробити кібербезпеку своєю професією.

У розділі «Для абітурієнтів та студентів» ви знайдете інформацію про реформу освіти у сфері кібербезпеки та систему професійних стандартів, яку започатковує в Україні Держспецзв'язку. Такий підхід відповідає найкращим міжнародним практикам і сприятиме підвищенню інституційної спроможності України до кіберзахисту.

Нагадуємо, що традиційно у жовтні США, країни ЄС та деякі інші приділяють увагу проблемі кібербезпеки та проводять спеціальні освітні кампанії щодо наявних загроз у кіберпросторі, способів захисту та формування навичок кібергігієни. Також Місяць кібербезпеки триває і в Україні. Зокрема, Держспецзв'язку підготувала спеціальний контент із кібергігієни для дітей, а також їхніх батьків та вчителів.

Нагадуємо, що 25 жовтня у межах місяця Кібербезпеки в ЄС на спеціальній сесії CONNECT University (DG CONNECT) «Кіберобізнаність і стійкість: досвід України» заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій розповідатимепро роль обізнаного суспільства у забезпеченні кіберстійкості країни та розвиток кадрового потенціалу України в галузі кібербезпеки.