Восени проходить ревізія кількісного складу в армії. Адже саме в ці три місяці відбуваються активні зміни в лавах ЗСУ. Це й осінній призов на строкову службу, й укладання договорів бажаючими служити в армії за контрактом, і початок навчань новачків у військових училищах, вишах і на курсах та перепідготовка чи перехід на новий вищий щабель в опануванні військового фаху тими, хто вже має профільну освіту. До професії захисника Вітчизни ставлення докорінно змінилося з боку суспільства і держави. Про обставини, відомі українцям четвертий рік поспіль, зайве нагадувати. Для бажаючих пов’язати життя з армією з’явилася нагода це зробити.
За повідомленням прес-служби оборонного відомства до оперативного резерву Збройних сил України зараховано близько 136 тисяч резервістів. Із них понад 111 тисяч призначено до оперативного резерву першої черги бойових бригад і полків. Про це під час брифінгу перед початком прямої урядової телефонної лінії розповів тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря Міністерства оборони Володимир Говор.
Він повідомив, що для підтримання належного рівня підготовки резервістів, цього року до навчальних зборів залучалося понад 30 тисяч військовослужбовців оперативного резерву.
Крім того, протягом 2017 року військовими комісаріатами проведено майже 6 тисяч заходів підготовки особового складу організаційного ядра військових частин та підрозділів територіальної оборони на добровільній безоплатній основі. Загалом у цих заходах взяли участь близько 105 тисяч резервістів та військовозобов’язаних військового резерву другої черги.
З початку цього року контракт із ЗСУ уклали понад 31 тисяча осіб, у тому числі на військову службу прийнято понад 2 тисячі офіцерів запасу. На восьми курсах при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вишів розпочали перепідготовку та підвищення кваліфікації 500 офіцерів запасу, призваних відповідно до наказу Міністерства оборони у жовтні-листопаді цього року.
Після завершення підготовки передбачається розподіл та призначення цих офіцерів на посади на арсеналах, базах та складах ЗСУ, а також доукомплектування посад командирів взводів у небойових військових частинах.
Марина ВОЛОШИНА
для «Урядового кур’єра»