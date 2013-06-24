В Україні до 593 зросла кількість дітей, поранених через російську агресію.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених – 593», - ідеться у повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Через бомбардування та обстрілизбройними силами рф пошкоджено 2056 закладів освіти. З них 212 зруйновано повністю.
Нагадаємо, дружина Президента Олена Зеленська оприлюднила рекомендації для батьків про підтримку дитини, яка втратила здоров'я або була травмована через війну.