Нині кожен з нас виконує обов’язок перед Україною на своєму місці. Соціальні працівники, на яких припало велике навантаження, не виняток.

Рашисти обстрілювали Суми із приміського села Верхня Сироватка. Цілий місяць, з 24 лютого по 26 березня, воно перебувало під окупацією. Центральними вулицями їздили ворожі танки, на дорогах і в городах стояла артилерія. Та попри небезпеку, весь цей надскладний і небезпечний місяць соціальні працівники територіальної громади ні на день не лишали без уваги своїх підопічних — одиноких безпомічних старих та сім’ї, які перебувають під соціальним супроводом.