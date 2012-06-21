Україна увійшла в десятку європейських країн з найбільшою кількістю тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Ці дані оприлюднені у щорічному звіті Ради Європи, який надійшов «Урядовому кур'єру».
Згідно зі статистичними даними, які охоплюють період з 2018 по січень 2019 року, в тюрмах України нині перебуває 52 973 чоловік. На першому місці у цьому рейтингу опинилася Росія, де нараховується 563 166 ув’язнених, за нею йдуть Туреччина – 269 806, Велика Британія – 82 236, Польща – 72 201, Франція – 70 059, Німеччина – 63 643, Італія – 60 125 та Іспанія 50 612.
Крім цього, в Україні в середньому припадає 125 ув’язнених на 100 тисяч населення, що є вищим за середній показник по Європі, де ця цифра становить 106 в’язнів на 100 тисяч населення. Водночас за цим показником Україну переганяють Росія (386 ув’язнених на 100 тисяч громадян), Туреччина (329) і Грузія (270).
Місця позбавлення волі в останні місяці перетворилися на осередки поширення коронавірусу. У зв’язку з цим комісарка РЄ з прав людини Дуня Міятович звернулася до держав-членів організації із закликом захистити права і здоров’я всіх осіб, які перебувають в ув’язненні. Оскільки тюремні установи не спроможні забезпечити належні умови для протистояння епідемії, а основні поради лікарів – дотримання соціальної дистанції та часте миття рук – не можуть виконуватися в тюрмах на тому ж рівні, як на волі. Дуня Міятович закликала уряди країн використовувати усі можливі альтернативи тюремному ув’язненню у тих випадках, коли це можливо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»