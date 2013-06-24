Протягом минулого року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу РРО/ПРРО. Це збільшило кількість фіскалізованих місць, де проводяться розрахунки за товари. Загалом вже зареєстровано понад 953 тисячі РРО/ПРРО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Правильні розрахунки в роздрібній торгівлі забезпечують чесну конкуренцію, бюджетні надходження та захист прав споживачів.

Чому це важливо?

· Для споживачів – це гарантія безпеки покупки. Кожен може перевірити справжність чека онлайн в Електронному кабінеті. Це вкрай актуально для інтернет-магазинів, адже фіскальний чек дозволяє підтвердити покупку та повернути товар за необхідності.

· Для бізнесу – полегшує контроль залишків товарів і дозволяє працювати в рівних та прозорих умовах без недобросовісної конкуренції.

· Для держави – збільшення податків для фінансування важливих потреб. Насамперед, йдеться про підтримку військових та надання соціальної допомоги громадянам.

Дякуємо всім, хто чесно платить податки та підтримує Україну у важкий час!