Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся з делегацією канадців українського походження ― директором ініціативи “Unitewith Ukraine” Світового Конґресу Українців Андрієм Потічним, засновником та представницею проекту “Saint Javelin” Крістіаном Борисом і Юлією Тимошенко.
За час повномасштабного вторгнення росії вказані благодійні проекти системно підтримують підрозділи Сил безпеки й оборони України, зокрема й Воєнної розвідки.
Ініціатива “Unite with Ukraine” у понад 70 країнах світу зібрала понад 57 мільйонів доларів для допомоги захисникам України. Проект “Saint Javelin” ― понад 2 мільйони доларів.
Вказані кошти були витрачені на придбання засобів тактичної медицини, сучасної амуніції, безпілотних систем, броньованих та повнопривідних автомобілів для українських воїнів.
Кирило Буданов висловив вдячність за постійну підтримку розвідників, а також за поширення по всьому світу інформації щодо реальної ситуації в Україні та про воєнні злочини, скоєні державою-агресором росією.
Обмінялись символічними подарунками і домовились поглибити нашу взаємодію та співпрацю заради зміцнення України й ефективної відсічі московським загарбникам!
Слава Україні!
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України