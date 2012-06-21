Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підписав угоду між урядами України та Китаю, за умовами якої наша країна отримає безоплатну техніко-економічну допомогу в розмірі 200 мільйонів китайських юанів (29,7 мільйона доларів). Це найбільша сума одноразової безоплатної допомоги Україні від Китаю за 27 років нашої незалежності.
Кошти уряд Китаю спрямує для надання технічної допомоги у вигляді спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Протягом 2019—2020 років ДСНС має отримати понад 50 одиниць обладнання і техніки, зокрема автомобільні крани, гусеничні бульдозери, автогрейдери, пожежні машини з підіймальними платформами та зі сходами для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Китайська Народна Республіка спрямує в Україну фахівців для налаштування роботи і технічного обслуговування обладнання. Буде надано обладнання для синхронного перекладу та конференц-системи Мінекономрозвитку і відбуватиметься реалізація інших погоджених міжурядових проектів.