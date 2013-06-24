Військові армії Китаю в ході навчань відпрацювали імітаційні ракетні удари високоточною зброєю «по ключових цілях» на острові Тайвань і навколишніх водах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляєМіністерство оборони КНР.

Окрім імітаційних спільних атак, сили Східного військового округу Народно-визвольної армії Китаю(НВАК) проводять масштабні військово-морські маневри з блокування Тайваню і, як ідеться в повідомленні, «продовжують оточувати острів, щоб підтримувати ситуацію стримування та придушення».

Нинішні триденні військові навчання НВАК «Joint Sword» навколо острова розпочалися у суботу, 8 квітня, через день після повернення президентки Тайваню Цай Інвень зі США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті попри застереження Пекіна проти цього.

Китайські військові назвали навчання «серйозним попередженням про змову та провокації сепаратистів, що борються за незалежність Тайваню, і зовнішніх сил, які їм потурають, а також необхідним кроком для захисту суверенітету та територіальної цілісності Китаю».

Як зазначили в Міноборони КНР, під час навчань у неділю есмінці, фрегати та протикорабельні ракетні кораблі НВАК у Тайванській протоці у взаємодії з підрозділами балістичних і крилатих ракет, розгорнутими вздовж узбережжя материка, відстежували цілі на південному заході Тайваню та здійснили вихід на визначені позиції для нанесення удару після «швидких і непомітних маневрів бойових дій».

«У повітрі десятки винищувачів, бомбардувальників, а також літаків раннього попередження, розвідки та радіоелектронної боротьби сформували штурмові групи та надавали наведення на цілі та імітували вогневу підтримку іншим силам», - ідеться у повідомленні.

«На землі підрозділи реактивної артилерії великої дальності змоделювали кілька черг високоточного обстрілу кількох цілей, а підрозділи балістичних і крилатих ракет завершили свою першу серію імітаційних атак по важливих цілях на Тайвані, після чого здійснили передислокацію на нові позиції для другого удару» - додали в оборонному відомстві КНР.

Нагадаємо, міністерство оборони Тайваню повідомило про численні вильоти китайської авіації та імітацію китайськими військовими ударів по ключових цілях на Тайвані під час другого дня навчань навколо острова.