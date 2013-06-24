Китай відкидає звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну, наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін.

Коментуючи заяви Сполучених Штатів про масштабну допомогу Пекіна Москві з відновленням її військово-промислової бази, Ван наголосив, що в українському питанні позиція Китаю «справедлива й об’єктивна», і його країна «активно працює» над переговорами про мир і політичне врегулювання.

«Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил», – заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем «української кризи», ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та «точно не погодиться бути цапом-відбувайлом».

«Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися», – сказав він.

За словами Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання «конфлікту» є «врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки» та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.

Джерело: Укрінформ