Китай здійснив перший запуск ракети-носія «TL-2 Y1», яка доставила на навколоземну орбіту супутник.

Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

Ракета-носій «TL-2 Y1» із супутником стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

«Доставлений на орбіту супутник переважно використовуватиметься в експериментах з отримання зображень за допомогою дистанційного зондування та інших технічних перевірках», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час першого польоту було перевірено загальну програму ракети та координацію між її системами. Також, за інформацією Xinhua, було "отримано параметри умов польоту".

Як повідомлялося, наприкінці березня найпотужніша ракета Індії запустилаостанню партію з 36 супутників для інтернет-сузір'я першого покоління OneWeb.