За повідомленнями державних масмедіа КНР, уламки некерованої китайської ракети впали на Землю і розсипалися над Індійським океаном. Згідно з даними Управління космічної техніки Китаю, точка, у якій уламки ракети зіткнулися із Землею, розташовувалася на південному заході від Індії та Шрі-Ланки. Фрагменти належать ракеті Long March-5b, яку було використано для запуску першого модуля нової космічної станції Китаю минулого місяця. Їхня загальна вага становить 18 тонн, і це був один із найбільших предметів за останні десятиліття, який неконтрольовано увійшов в атмосферу нашої планети.

Після появи новин, що уламки ракети падають на Землю, висували багато припущень щодо того, куди саме вони впадуть. Проте з огляду на те, що вода становить майже 70% Землі, шанси, що некерована ракета влучить у населений людьми район, були дуже малі. Подібні інциденти вже траплялися. Торік уламки космічної ракети впали на територію селища у Кот-д’Івуарі, але, на щастя, від цього ніхто не постраждав. Фрагменти з космічного об’єкта Skylab впали на Землю в 1979 році на заході Австралії, але тоді також вдалося уникнути жертв і травм.

Проте американське космічне агентство NASA розкритикувало китайську владу через недостатню прозорість і звинуватило її у безвідповідальній поведінці. Адже неконтрольоване падіння такого великого космічного об’єкта несе потенційну загрозу. «Очевидно, що Китай не дотримується стандартів з поводження зі своїм космічним сміттям», — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон. І наголосив, що Китай та всі космічні країни і комерційні організації зобов’язані діяти відповідально й прозоро в космосі, гарантуючи безпеку й стабільність.