Вірус SARS-CoV-2, який став причиною світової пандемії, вражає в першу чергу легені, тому медики і науковці працюють над розробкою нових способів діагностики коронавирусної інфекції, заснованої на скануванні легень. Експерти попереджають, що коронавірус дає ускладнення на легені, навіть тим пацієнтам, які видужали і подолали вірус.
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Функція легень людей, організм яких впорався з коронавірусом, знижується на двадцять-тридцять відсотків. Це дуже помітно – кажуть лікарі, відзначаючи, що подібне погіршення функції легень може проявлятися у вигляді задишки при ходьбі.
Передбачається, що функція легенів у людей, які перехворіли на COVID-19 повинна повернутися в норму через кілька місяців, але робити точні висновки поки ще занадто рано.
Для того, щоб знизити наслідки зараження, потрібно діагностувати хворобу на ранніх етапах. Оптимальний спосіб діагностики – використання спеціальних тестів, але проблема в тому, що далеко не всі медичні установи мають у своєму розпорядженні необхідні тести. Відповідно, для діагностики можна використовувати комп'ютерну томографію, а також рентгенографію грудної клітки.
Вірусна пневмонія, спровокована коронавірусом SARS-CoV-2, протікає в особливо важкій формі у літніх людей, а також у людей з хронічними захворюваннями і ослабленим імунітетом. Основна частина жертв COVID-19 – це представники саме цих категорій - відзначають лікарі.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", причин для паніки в українців поки що нема. Влада мобілізовує всі ресурси і сили для захисту держави і громадян України від пандемії коронавірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»