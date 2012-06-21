Міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Брюссель із робочим візитом 18 лютого. Цю інформацію кореспондентові «УК» підтвердили у Представництві України при ЄС. Глава зовнішньополітичного відомства візьме участь у неформальній міністерській зустрічі у форматі «Друзі України в ЄС + Україна», яка відбудеться з ініціативи міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена.
Зустріч відбудеться напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якому обговорюватимуть ситуацію в Україні. І хоч Павло Клімкін не братиме безпосередньої участі у засіданні Ради ЄС, під час неформального спілкування він матиме змогу донести до своїх європейських колег очікування України щодо дій ЄС за стратегічно важливими для Києва напрямами.
Під час засідання міністрів закордонних справ ЄС на обговорення буде винесено питання розширення пакета санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці та про мобілізацію зусиль держав-членів ЄС для звільнення українських моряків і політв’язнів, які перебувають у російському полоні.
За словами директора Представництва Світового Конгресу Українців зі зв’язків з міжнародними організаціями у Брюсселі Марини Ярошевич, держави-члени ЄС розуміють, що Росію слід покарати за кричуще порушення міжнародного права в Азовсько-Чорноморському регіоні та за блокування судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі. Проте рішення про розширення чинного пакета антиросійських санкцій швидко ухвалити не вдасться. «Не думаю, що Рада ЄС ухвалить відповідне рішення за підсумками свого засідання вже цього місяця», — сказала Марина Ярошевич у коментарі «УК».