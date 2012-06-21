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«Урядового кур’єра»
Київська міська державна адміністрація звернулася до жителів столиці із закликом допомогти тим, хто у ці складні часи найбільше цього потребує та повідомила про створення у місті Єдиного Координаційного Центру (ЄКЦ) КМДА для допомоги соціально незахищеним людям під час протиепідемічних заходів. Центр координуватиме дії благодійних, громадських, міжнародних організацій та представників бізнесу, які не стоять осторонь.
Міський голова Віталій Кличко розуміє, що, на жаль, нині у столиці кількість людей, що залишилися сам на сам з проблемами зростає у геометричній прогресії. Передусім це люди літнього віку, які опинилися у складних життєвих обставинах. Саме тому він схвалив рішення про об’єднання зусиль на допомогу їм. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на офіційному сайті КМДА.
Вона також поінформувала, що ЄКЦ створено на базі Департаменту соціальної політики КМДА. Він стане єдиною комунікаційною платформою для благодійних внесків та допомоги соціально малозахищеним киянам. Першими до нього долучилася команда благодійного фонду «Життєлюб»: фахівці з роботи з літніми громадянами, представники соціально відповідального бізнесу, Товариство Червоного Хреста України та інші.
Зусилля спрямують на надання вчасної та достовірної інформації, забезпечення людей речами найпершої потреби, а також обробку запитів тих, хто потребує і тих, хто має змогу та бажання допомогти.
Нині триває робота, щоб до кінця березня забезпечити підопічних усіх територіальних центрів соціального забезпечення населення столиці продуктами харчування.
Для тих, хто має змогу допомогти, телефон - 0941455023, електронна адреса - stopcovidkyiv@gmail.com. На сторінці Центру у соцмережі Фейсбук розміщуватимуть інформацію про допомогу.