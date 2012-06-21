Президент Петро Порошенко відвідав новозбудований Бориспільський академічний ліцей на 825 учнів. Навчальний заклад відповідає всім принципам нового освітнього середовища. Навчальні аудиторії та спеціалізовані лабораторії оснащено сучасним обладнанням з багатофункціональним програмним забезпеченням, із сучасними дидактичними навчальними моделями. Є класи образотворчого й музичного мистецтва, інтерактивний тир. Заклад доступний для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями. Президент передав художню літературу для бібліотеки ліцею, повідомляє його прес-служба.
Директор Оксана Пономарьова повідомила главу держави, що бракує комп’ютерних класів — комп’ютерною технікою укомплектовано лише один кабінет. Тож Петро Порошенко доручив керівництву Київської ОДА допомогти з вирішенням цього питання й пообіцяв знову навідатися до ліцею, коли вже облаштують новий клас.