26 вересня 2024 року Міністерство молоді та спорту України підписало Меморандуму про співпрацю з Київською обласною державною адміністрацією та Вишневою міською радою. Цей документ спрямований на впровадження механізму, що залучає спортивні клуби як громадські організації для розвитку клубної системи в спорті. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ підписали Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та міський голова Вишневої міської ради Ілля Діков.

Під час зустрічі Матвій Бідний нагородив Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України Руслана Кравченка. Ця нагорода відзначає його внесок у розвиток спорту та фізичної культури.

Сторони Меморандуму працюватимуть над впровадженням механізму проведення експерименту, що залучатиме спортивні клуби як громадські організації, до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Також передбачено надання фінансової підтримки цим клубам.

Проведення експерименту дозволить розробити механізм для переходу на клубну систему організації занять фізичною культурою і спортом, а також сприятиме розвитку спортивних клубів у статусі громадських організацій.

Важливо, що залучення спортивних клубів у статусі громадських організацій сприятиме активній участі місцевих громад у спортивному житті, що допоможе розвивати спорт на всіх рівнях.