У селі Вереси під Житомиром відкрили модульне містечко на 56 будинків, де проживатимуть внутрішньо переміщені особи та житомиряни, які втратили оселі внаслідок російських обстрілів. Участь у події взяли віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, заступник голови Місії Італійської Республіки в Україні Франческо Пеше й керівник агенції співробітництва в галузі розвитку Даріо Веккі.

Встановлення і повне облаштування модульних будинків профінансував італійський Червоний Хрест у межах Меморандуму про партнерство та співпрацю між Товариством Червоного Хреста України, Житомирською обласною військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. Кожен із будинків має площу 45 кв. м та складається з двох спалень, кухні-студії і ванної кімнати. Усі будинки, обладнані меблями та побутовою технікою, стали новими домівками для 155 осіб.

«У нових оселях житимуть 55 родин, серед яких сім’ї військовослужбовців, багатодітні родини, люди з інвалідністю, а також сім’ї, чиє житло зруйновано через російські обстріли. Це містечко — чудовий приклад плідної співпраці міжнародних партнерів і влади. Надважливий проєкт для підтримки людей, тому маємо масштабувати подібні ініціативи», — сказав Олексій Кулеба під час відкриття модульного містечка, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.