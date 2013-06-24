У четвер міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів онлайн-нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо пріоритетів роботи напередодні третіх роковин повномасштабного російського вторгнення. Він наголосив на ключових завданнях Президента України Володимира Зеленського для української дипломатії: максимальне посилення України та збільшення ціни війни для агресора задля наближення справедливого миру.

«Вдячний тим, хто торік доклав максимум зусиль для посилення України. Агресор не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Однак ми бачимо, що росія не полишає спроб знищити нашу державу, продовжує агресію, сподівається використати виборчі цикли в іноземних державах задля власної вигоди. У цих умовах як ніколи важлива активна результативна робота української дипломатії зі зміцнення міжнародної підтримки України, збільшення військової допомоги, підвищення санкційного тиску та ізоляції агресора», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр окреслив пріоритети дипломатичної роботи у ключових столицях і міжнародних організаціях на найближчу перспективу. Він приділив увагу основним регіональним і міжнародним форматам взаємодії та міжнародним заходам, на яких має твердо лунати голос України. Глава МЗС окремо зупинився на очікуваннях від розвитку стратегічного партнерства України та США з новою адміністрацією. Він поставив українським дипломатам завдання напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення росії використати кожен міжнародний майданчик для максимальної консолідації підтримки України, конкретних рішень урядів про спрямування додаткових пакетів допомоги, ухвалення важливих рішень та документів, які посилюють Україну в протистоянні російській агресії.

«Мусимо щодня пам’ятати та нагадувати світові, що війна триває. Жорстока війна. Ми всі перебуваємо у воєнних реаліях. На нинішній стадії війни дипломатія відіграє важливу роль в посиленні наших воїнів на полі бою», — заявив міністр.

Глава МЗС доручив українському дипкорпусу активізувати роботу з іноземними країнами та міжнародними організаціями задля протидії системному порушенню росією законів та звичаїв війни, варварським тортурам і стратам українських військовополонених.

Однією з важливих тем була взаємодія з українськими громадами за кордоном, спрощення доступу до консульських послуг, захисту та просування української ідентичності, збереження зв’язків українців з батьківщиною.

Окремий блок наради стосувався активізації зусиль на напрямі публічної дипломатії, серед іншого — подальшого втілення важливих гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської, розширення географії української книжкової полички, глобальної коаліції українських студій, форматів взаємодії перших леді й джентльменів та інших важливих ініціатив.

Джерело: Міністерство закордонних справ