Міністерство енергетики разом з енергетичними компаніями України ведуть активну роботу з підготовки до наступного опалювального сезону: тривають відновлювальні і ремонтні роботи, працює відповідний Штаб. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час прес-конференції про підсумки опалювального сезону 2022/2023 року, передає Урядовий портал.

«Наше завдання – максимально відремонтувати ті генеруючі потужності, які можна відремонтувати. На жаль, є повністю знищені потужності, які не вдасться відбудувати. Ми працюємо над відновленням не тільки генерації, але і системи передачі», - зазначив він.

Очільник Міненерго наголосив, що також здійснюються заходи з підвищення стійкості та посилення фізичного захисту енергеооб’єктів в умовах військових викликів.

Одним із ключових завдань у межах підготовки до наступної зими є максимальна децентралізація генерації електроенергії, що дозволить посилити як енергетичну безпеку країни в цілому, так і безпеку постачання споживачам.

«Наша мета – побудувати розосереджену маневрову генерацію для аварійного живлення власних потреб великих станцій, об’єктів критичної інфраструктури у разі відключень та збільшення генерації у період дефіциту», - пояснив Міністр.

Для досягнення відповідних цілей реалізовуються проекти з розвитку відновлюваних джерел енергії у співпраці з Єврокомісією та розбудовується мережа розподіленої генерації з використанням природного газу на базі майданчиків ОГТСУ.