Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся із представниками Координаційної платформи донорів для відновлення України. На зустрічі були присутні представники США, Польщі, Естонії, Японії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Італії, Данії, Канади, Великої Британії, Іспанії та ООН.

Обговорено ключові проєкти та принципи відбудови, співпрацю з місцевим самоврядуванням, залучення міжнародних партнерів.

«Для координації міжнародної допомоги на високому рівні торік було створено Координаційну платформу донорів, яка складається із представників країн «Великої сімки» та світових фінансових інституцій. Щоб забезпечити якісну комунікацію на всіх рівнях, спільно з головами делегацій країн-донорів провели робочу зустріч, на якій наша команда презентувала підсумки роботи міністерства з міжнародними фінансовими організаціями.

Проєкти, які обговорювали, дадуть змогу проводити відбудову вже цього року передовсім для надання громадянам доступу до базових послуг, що забезпечують життєдіяльність. Уже створюємо умови, які допоможуть нам повертати українців додому», — прокоментував Олександр Кубраков.

Серед пріоритетів відновлення: ремонт і будівництво житла; відновлення енергетичної інфраструктури, розвиток проєктів малої генерації та захист наявної енергомережі; відбудова соціальної інфраструктури (школи, дитсадки, лікарні тощо); відновлення мостів, доріг, залізничних колій та розвиток прикордонної інфраструктури. Ключова мета відбудови на 2023 рік — створення умов для повернення українців. Для цього заплановано використовувати триступеневий підхід: відновлення критичної інфраструктури, необхідної для життя (системи водо-, тепло- та електропостачання); стабілізаційні заходи, зокрема будівництво житла і залучення до цього людей, які втратили роботу; реалізація проєктів розвитку, спрямованих на відродження економічної активності у визволених громадах.