Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і письменник, музикант, волонтер Сергій Жадан разом підписали книжки, які розіграють між тими, хто зробить донат на підтримку українського війська. Про це повідомив у фейсбуці Сергій Жадан.

«З паном генералом напідписували книжок, тож долучайтесь. Великий збір на автомобілі для ЗСУ! Спільно з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» даруємо книжки за донати! Це десять книжок десятого ювілейного видання «Динамо Харків» з автографами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та моїм», — розповів письменник. Він зазначив, що 100 гривень — це один квиток в розігруванні книжки, 200 — два, 300 — три тощо. Обмежень у сумі донату немає. Збір триватиме до 15 лютого. А 17 лютого вибірково буде визначено десятьох переможців. І одну книжку подарують за найбільший донат.

«Усі зібрані кошти використаємо на потреби українського війська, зокрема автомобілі, які рятують і зберігають життя наших військових. Крок за кроком рухаємося до нашої перемоги. Спасибі всім, хто долучається. Дякуємо всім, хто бореться за Україну», — додав Сергій Жадан.