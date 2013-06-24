Учора на базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн­Мізенбах відбулася 20­та зустріч Контактної групи з питань оборони України.КУкраїнську делегацію на ній очолював міністр Рустем Умєров, повідомляє Міноборони.

Пріоритети для України — надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійний пункт обговорення — артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка.

Як повідомляє Укрінформ, відкриваючи засідання, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін запевнив у непохитності підтримки.

«Наш меседж сьогодні чіткий: США не дадуть Україні програти, ця коаліція не дасть Україні програти, і вільний світ не дасть Україні програти», — сказав Ллойд Остін.

Міністр нагадав, що США минулого тижня оголосили про додаткову військову підтримку України обсягом 300 мільйонів доларів, і назвав інші країни, які анонсували допомогу. Серед них він згадав зокрема Чехію, яка надасть велику партію артилерійських боєприпасів, Німеччину, Францію, Данію та Швецію, які пообіцяли надати важливі та необхідні пакети військової допомоги.