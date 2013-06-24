37 держав долучилися до Саміту лідерів держав та урядів коаліції (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який відбувся під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє вітчизняне МЗС, учасники одностайно підтвердили підтримку притягнення вищого політичного та військового керівництва росії до відповідальності за розв’язання агресивної війни проти України. Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціаторів не бачених із часів Другої світової війни звірств, першопричина яких — злочин агресії, необхідно покарати шляхом створення незалежного механізму правосуддя.

За підсумками саміту держави коаліції ухвалили спільну заяву, в якій підтримали створення незалежного механізму правосуддя — спеціального трибуналу та наголосили на важливості подальшої роботи.

Коаліцію держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії було утворено з ініціативи МЗС України. За менш ніж пів року кількість її учасників збільшилася майже вдвічі.