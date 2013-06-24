Протягом 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони приблизно 30 нових зразків стрілецького озброєння і майже 10 зразків гранатометів. У переліку кодифікованих зразків — пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки виробництва збройових концернів Німеччини, Чехії, Бельгії, США тощо. Серед допущених до використання зразків стрілецької зброї є й продукція українських зброярів, зокрема універсальна гвинтівка-дробовик, яку можна використовувати і проти ворожої піхоти, і проти дронів.

«Рівень спроможностей війська оцінюється передусім арсеналом його озброєння. Важлива не лише кількість танків, артсистем, РСЗВ, а й те, чим озброєні піхотинці. Нові інструменти війни в руках наших воїнів — це більше можливостей на полі бою. Кращі характеристики зброї, більша надійність — чинники, від яких залежать виконання бойових завдань і життя наших воїнів», — зазначив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Українські військовослужбовці зауважують високу ефективність стрілецького озброєння західного виробництва. Ці зразки зброї вирізняються кращою точністю і дальністю стрільби. Воїни високо оцінюють ергономіку та зручність користування згаданими штурмовими гвинтівками і кулеметами, а також те, що західна зброя має перевагу за вбивчою дією. Порівняно з радянськими чи російськими зразками продукція європейських або американських зброярів вирізняється значно вищою культурою заводського виконання.

Усі кодифіковані протягом 2024 року гранатомети мають натовські калібри 40 та 84 мм: це продукція європейських та американських збройових концернів. Серед допущених до експлуатації українських зразків — ручний гранатомет та підствольний гранатомет калібру 40 мм, повідомляє Міноборони.