У нинішній ситуації у Мінсоцполітики немає аргументів на користь підвищення пенсійного віку. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі NewsOne.
«Над пенсійною реформою ми працюємо вже 10 місяців... Є проблема наповнення Пенсійного фонду, її можна вирішити двома шляхами: або зменшити кількість тих, хто отримує пенсію, або збільшити кількість тих, хто платить. У першому випадку потрібно підвищувати пенсійний вік. Щоб було більше тих, хто платить, потрібно їх простимулювати, вони повинні побачити переваги цього», — розповів він.
Пан Рева вважає, що Україна не може собі дозволити підвищувати пенсійний вік, як це роблять у Німеччині.
«В Україні 11 млн пенсіонерів і 26 млн потенційних платників податків. А платять лише 10,5 млн. Є в нас необхідність підвищувати пенсійний вік? Ми вважаємо, що є змога збільшити кількість тих, хто платить. А МВФ пропонує протилежне. У цьому вся наша дискусія з МВФ», — додав міністр.
Він наголосив, що підвищення пенсійного віку стане останнім кроком після того, як можливості вирішення проблеми Пенсійного фонду будуть вичерпані.
«Якщо б я був переконаний, що пенсійний вік потрібно підвищувати, я б вийшов і публічно про це заявив. Я б узяв на себе політичну сміливість, але поки що я не маю аргументів для цього. Я бачу інші можливості вирішення проблеми», — підсумував пан Рева.